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    Кавани взял на себя ответственность за результат матча с «Арсеналом»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани решил извлечь урок из ничейного результата матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала».

    «ПСЖ» не разочарован ничейным результатом с «Арсеналом». Мы увидели много положительных моментов, которые стоит запомнить. Вполне нормально, когда ведешь в счете за десять минут до конца, а в итоге получаешь ничью, говоришь о том, что должен был выиграть. Особенно с учетом того, что у нас было много шансов.

    Я готов взять на себя ответственность за все свои нереализованные моменты. У меня было три или четыре подряд возможности для того, чтобы забивать. Но с другой стороны, есть вратарь, который не желал, чтобы я забивал. Это и есть футбол», – приводит слова Кавани L'Equipe.

    Матч «ПСЖ» – «Арсенал» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2016 11:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +421

      LMI 14 сентября 2016, 16:33

      Да именно. Вчера в нашем Арсенале только один Давид и не желал проигрывать (кроме одного очевидного ляпа). Вся остальная команда была на поле ... и более ничего. Ах да, забыл, Жиру еще в концовке решил повы...., за что получил приз

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 сентября 2016, 12:27

      Взял бы ответственность за результат... А то удивил блин, взял ответственность за СВОЮ игру! Какое прям "великое" дело... По-моему все игроки должны брать ответственность за свою игру, а то на ровном месте пытается себя выставить благородным...

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 11:53

      Хоть раз нападающий взял на себя вину, а то обычно как не выиграют, так вратарь виноват, защитники ошиблись, а то что нападающий не забил так никто не помнит

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 14 сентября 2016, 11:43

      вот поэтому его и не взяли в апл

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      Рейтинг: +140

      SandersMax 14 сентября 2016, 11:23

      взял на себя ответственность и сразу съехал на вратаря сняв с себя ответственность автоматически)))) истинный профессионал)))

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