Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти: «Баварии» по силам взять Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти уверен, что в нынешнем сезоне его команда будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

    «Взять Лигу чемпионов? Я уверен, что нам это по силам. В этом сезоне «Бавария» будет конкурентоспособной во всех турнирах. На данный момент все отлично, но для начала нам нужно выиграть группу, а дальше будет видно по жеребьевке.

    У меня очень хорошая команда, большой выбор игроков, поэтому определиться со стартовым составом не так-то просто», – сказал Анчелотти.

    Напомним, «Бавария» обыграла «Ростов» со счетом 5:0.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 сентября 2016, 12:48

      Команда действительна сильнейшая, но есть еще испанцы....возможен финал с Барсой)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > a-rakhmatov 14 сентября 2016, 15:10

      а еще есть ЮВЕНТУС. Буфон тоже хочет финала!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 сентября 2016, 12:01

      это он после Ростова так решил)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 11:51

      Так не в Ростове дело то, а в Баварии. Ростов не первый и не последний кто в Мюнхене огребает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 сентября 2016, 10:53

      Верим! Можем! Болеем! Удачи, ребята!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 14 сентября 2016, 10:46

      а какже Барса?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 сентября 2016, 10:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз победили Ростов, значит конечно возьмете ЛЧ.

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 10:13

      Вполне могут. Хорошо когда выбор исполнителей большой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 14 сентября 2016, 10:01

      посмотреть бы финал БАВАРИЯ-БАРСЕЛОНА она тоже отгрузила СЕЛТИКУ 7 мячей!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Даньчез > товрос 14 сентября 2016, 12:06

      посмотреть бы финал Селтик-Ростов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Даньчез 14 сентября 2016, 15:50

      В параллельном мире идёт сейчас)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11