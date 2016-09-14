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    Суарес: «Моя результативность? Главное – побеждать с командой»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дважды отметился голами в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».

    «На старте этого сезона нельзя было сказать, что мы находимся в оптимальном составе. Несколько ключевых игроков были еще в отпуске, Неймар – на Олимпиаде. Но теперь все собрались вместе на поле. Хорошо, что мы стартовали в Лиге чемпионов с победы.

    Моя результативность? В этом сезоне мне будет сложно превзойти свой прошлогодний результат в 58 голов. Для меня главное – побеждать с командой», – сказал Суарес.

    Матч «Барселона» – «Селтик» закончился со счетом 7:0.

    Источник: Football Espana

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    14.09.2016 07:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 сентября 2016, 10:23

      Да

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 09:21

      Ну свои то 30-40 голов забьёт.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 сентября 2016, 09:14

      Собрали сборную мира и издеваются на соперником. Противно было смотреть как Месси и Неймар постоянно прикрывая свои хавальники стебались над шотландцами.Какой смысл такой игры и вообще зачем там такие команды как Селтик Лудогорец Ростов Базель Легия Копенгаген Бешикташ их место в ЛЕ, что они могут противопоставить таким командам такие матчи просто очередные покеры хеттрики Месси и Роналду а потом все орут какие они великие а вот пусть Месси забьет Ювентусу или Баварии три а то вчера втихаря хихикают и думают какие мы великие

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      Рейтинг: +91

      Warrior God > Garrincha58 14 сентября 2016, 13:13

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 14 сентября 2016, 09:13

      Какой смачный голешник Селтику заколотил, просто супер!

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