Нойер: «Одержали заслуженную победу над «Ростовом»

Думаю, мало у кого были реальные надежды, кроме как на чудо... Но чудо в игре не явилось, явилась разница в классе. Ругать здесь никого не надо, это первые шаги РСМ в такой славной компании, как ЛЧ. Грубо говоря, РСМ - теперь не целка, и пусть набирается опыта не только ноги расставлять. Безболезненно это не проходит, но нажо собраться, сжать зубы и всё остальное... Удачи РСМ , ну и ЦСКА! С ув.
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команде удалось показать уверенную игру в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова».
«Мы показали уверенную игру. С такими командами, как «Ростов», нужно играть быстро, компактно, и нам это удалось сделать. Считаю, что мы одержали заслуженную победу», – сказал Нойер.
Матч «Бавария» – «Ростов» закончился со счетом 5:0.