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    Нойер: «Одержали заслуженную победу над «Ростовом»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команде удалось показать уверенную игру в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова».

    «Мы показали уверенную игру. С такими командами, как «Ростов», нужно играть быстро, компактно, и нам это удалось сделать. Считаю, что мы одержали заслуженную победу», – сказал Нойер.

    Матч «Бавария» – «Ростов» закончился со счетом 5:0.

    Источник: ФК «Бавария»

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    14.09.2016 06:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 14 сентября 2016, 14:39

      Думаю, мало у кого были реальные надежды, кроме как на чудо... Но чудо в игре не явилось, явилась разница в классе. Ругать здесь никого не надо, это первые шаги РСМ в такой славной компании, как ЛЧ. Грубо говоря, РСМ - теперь не целка, и пусть набирается опыта не только ноги расставлять. Безболезненно это не проходит, но нажо собраться, сжать зубы и всё остальное... Удачи РСМ , ну и ЦСКА! С ув.

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 14 сентября 2016, 14:13

      Не месте судьи я бы не дал пенальти, мне просто было бы интересно посмотреть сколько продержался бы ростов

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 сентября 2016, 12:56

      Если рассуждать объективно, вчера Ростов не был в хорошей форме и после пенальти ребята совсем раскисли......надеемся ребята соберутся и остальные матчи сыграют достойно)))

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      Рейтинг: +767

      товрос 14 сентября 2016, 07:15

      еще не переварилось ни одного комента нет,все было по делу БАВАРИЯ на голову сильнее,пусть ребята с такими грандами поиграют,может что нибудь у них переймут.Удачи вам ребята дальше ни одна БАВАРИЯ в группе

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > товрос 14 сентября 2016, 10:53

      Мне самому Бавария нравится.Естественно,вчера болел за Ростов,но знал,что нам накидают .Думал 3,но получилось 5.Уровни разные.Хотя до пеналя держались классно.

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