Нойер: «Одержали заслуженную победу над «Ростовом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команде удалось показать уверенную игру в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова».

«Мы показали уверенную игру. С такими командами, как «Ростов», нужно играть быстро, компактно, и нам это удалось сделать. Считаю, что мы одержали заслуженную победу», – сказал Нойер.

Матч «Бавария» – «Ростов» закончился со счетом 5:0.