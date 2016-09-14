Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рахимич: «Все надеемся на выход ЦСКА в плей-офф»

    Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассчитывает на победу армейского клуба в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

    – В Лиге чемпионов любая игра – сложная, а каждый соперник – сильный. Но я надеюсь, что после хорошего матча против «Терека» в домашнем первенстве футболисты ЦСКА сохранят запал и на Леверкузен. Я, конечно, жду от красно-синих только победы.

    – Можно назвать «Байер» главным соперником ЦСКА в споре за путевку в плей-офф?

    – ЦСКА попал в очень равную группу. Все команды по силе примерно одного уровня. Мне кажется, у ЦСКА, «Байера», «Тоттенхэма» и «Монако» равные шансы на выход из группы.

    – ЦСКА уже несколько лет не может пробиться в Лигу Европы и занимает в группе только последнее место. Сейчас эта тенденция может прерваться?

    – Мы все надеемся на то, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Но опять же, повторюсь, что в этот раз группа очень ровная. В предыдущие годы армейцам попадались очень серьезные соперники, поэтому сейчас шансов, безусловно, больше.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 06:18
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +107

      Efenval777 14 сентября 2016, 15:10

      Давайте кони, топчите немцев!!!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 сентября 2016, 14:31

      Напа, надо было покупать. А не выискивать где подешевле. Траоре-пока полено, и сможет из него выстругать Леня игрока или нет, пока не понятно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 сентября 2016, 13:00

      Не надо надеяться..... надо играть и выигрывать, шансы у коней высокие...удачи ЦСКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 14 сентября 2016, 12:45

      Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич тебе самому не смешно что вы выйдете в плей-офф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 14 сентября 2016, 09:44

      верим!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 09:29

      Надеемся! Верим! Каждый год!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 14 сентября 2016, 09:27

      Пока ЦСКА тренирует Леня Слуц, я ни на что вообще в еврокубках не надеюсь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 сентября 2016, 09:09

      Удачи ЦСКА! Верим в евро-весну!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 сентября 2016, 08:09

      удачи цска

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11