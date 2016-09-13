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    Моуринью: «Лига чемпионов без «МЮ» – это не Лига чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал то обстоятельство, что его клуб не играет в этом сезоне Лиги чемпионов.

    «Лига чемпионов без «Манчестер Юнайтед» – это не Лига чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» без Лиги чемпионов – это не «Манчестер Юнайтед».

    Но чтобы вернуться туда, мы должны хорошо выступить в АПЛ, а для этого нужно восстановить самооценку. Думаю, сейчас мы этим и занимаемся», – сказал Моуринью.

    Напомним, в прошлом сезоне АПЛ манкунианцы финишировали пятыми, попав в Лигу Европы, где их соперниками по групповому турниру будут «Фейеноорд», «Заря» и «Фенербахче».

    Источник: Goal.com

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    13.09.2016 20:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 14 сентября 2016, 07:38

      Заработай и играй.

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 14 сентября 2016, 01:18

      Балабол.С М.С. уже увидели...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 13 сентября 2016, 21:03

      Пока уровень Лига Европы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 13 сентября 2016, 20:26

      МЮ с Моуриньо- это не МЮ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 13 сентября 2016, 20:22

      Никогда таких заявлений не делал, а тут перешёл в МЮ и в первом же сезоне заявил

      3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Lordfrax 13 сентября 2016, 20:30

      Он объективно говорит, ведь клуб-то великий - как не крути!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Сергей Свояк 13 сентября 2016, 20:52

      Сказать честно,в Англии половина клубов великих.Ух и не знаешь,кто победит

      0
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