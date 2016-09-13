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    Слуцкий: «Главный вопрос – сможем ли мы выдерживать высочайшую скорость «Байера»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о подготовке в матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

    «Я анализировал все матчи «Байера», матч с «Гамбургом» в том числе – он принципиально не отличается по игровой структуре от других игр команды. «Байер» – мобильная команда с длинной обоймой игроков, могут безболезненно менять по несколько футболистов, даже если в составе нет Фолланда и Бельараби. Я имею в виду не только Похьянпало, забившего четыре мяча, но и молодых игроков, таких, как Брандт.

    Мы общались на тему Похьянпало и с Романом Еременко в том числе. Но мне кажется, все мячи Йоэла – следствие командных действий, он был наконечником, воплощал общую игровую концепцию. Вопрос не стоит в сдерживании только одного игрока.

    Главный вопрос по завтрашней игре – сможем ли мы выдерживать высочайшую скорость «Байера». Это станет ключевым фактором в матче.

    Все восемнадцать футболистов, которые приехали в Германию, готовятся к игре. Если бы кто-то был травмирован, мы бы не повезли его сюда», – сказал Слуцкий.

    Матч «Байер» – ЦСКА состоится в среду, 14 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Sports.ru

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    13.09.2016 20:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -22

      Cobold 13 сентября 2016, 23:57

      Не бзди, Лёня! Делай своё дело, а там Бог не выдаст, свинья не съест! Всё будет нармуль.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 13 сентября 2016, 22:45

      леня чо все время ноешь?

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 сентября 2016, 22:18

      Это тебе не в РФПЛ пускать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2016, 21:30

      Слуцкий с таким настроем уже проиграл этот матч! Бердыев таких слов не говорил, и такого анализа для себя не делает! Знаете, хочу чтобы Ростов НЕ ПРОИГРАЛ сегодня, а что завтра скажет после этого Слуцкий?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 13 сентября 2016, 21:17

      Конечно нет. Вы же пешком ходите.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > vit1903 13 сентября 2016, 23:53

      Мнение морального дегенерата не интересует.

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 13 сентября 2016, 21:13

      Моно и не выдерживать. 4 место зарезервировано.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 13 сентября 2016, 20:52

      Очередная песенка про "бедного коника".

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 20:48

      Надо коней на победу мотивировать, а Слуцкий опять в своем амплуа, нытье перед серьезными матчами у Леонида стало нормой ....

      3
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      Рейтинг: +76

      lebron777 13 сентября 2016, 20:44

      Слуцкий побереги основных игроков команды , для матча кубка России в Красноярске , у нас тут полный стадион собирается,а с Байером больше молодежи выпускай , пусть прокачиваются на поле , опыта набираются )))ну а если серьезно , то даже ничья будет хорошим успехом на выезде с Байером

      3
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      Рейтинг: +134

      FCQ 13 сентября 2016, 20:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На евро не успевал а про скорость хорошо что вспомнил)))

      -4
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