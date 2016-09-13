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    Мостовой: «Очень рад, что Шалимов будет исполнять обязанности главного тренера «Краснодара»

    Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился мнением относительно ухода с поста главного тренера «Краснодара» Олега Кононова. По словам Мостового, у краснодарской команды не видно шагов вперед.

    «Отставка Кононова неожиданна. Причины ухода? Неудовлетворительный результат в последних турах. Плюс не видно шагов вперeд. Из года в год кричат про «Краснодар», а команда выше третьего места не поднимается. Хотя вкладывается очень много. Кто-то должен за это отвечать.

    Очень рад, что Игорь Шалимов будет исполнять обязанности главного тренера «Краснодара». Лишний раз убеждаюсь, что у нас всe происходит спонтанно. Недавно Игорь был в «Краснодаре-2». И меня это удивляло. Человек, который был лучшим футболистом нашей страны, поиграл в «Интере», не был востребован на высоком уровне. Меня это всегда возмущало. «Краснодар» – это уже серьeзно. Желаю Игорю удачи», – сказал бывший футболист «Спартака».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2016 18:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 сентября 2016, 11:43

      Широко известный в узких кругах "експерт" от футбола" мостовой несёт бред... Слово - серебро, молчание - золото !

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 сентября 2016, 04:33

      А твой мясокомбинат уже давно в тройке не держится вернее выше третьего не поднимается краснодар сделал большой шаг по укреплению в вышке это уже радует ты бы лучше про спартак бы сказал сколько в него вкладывается а выхлопа ноль если в этом сезоне станут чемпионами то будетхорошо все таки стадик у них хороший достоин лч)

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 14 сентября 2016, 00:21

      мостовому тоже нужна команда

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 13 сентября 2016, 23:49

      Даже то время, что Шалимов будет у руля команды до назначения нового главного тренера - нанесёт команде огромный урон!

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 сентября 2016, 19:27

      Помним-помним, Уралан тренировал, иде тот Уралан?

      3
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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 13 сентября 2016, 19:16

      Удачи Игорю.

      -3
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      Рейтинг: +108

      sciline10 13 сентября 2016, 18:50

      Чёт много он пиздит последнее время, совсем пацана забывать стали видимо

      2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 сентября 2016, 18:44

      Успокойтесь он только ИО не видно причин назначить его главным! Он отвечал в команде за группу атаки хочется спросить где атака ? Пока Шалимов не справлялся даже с работой тренера. Как и Фоменко с группой защиты . Поэтому тренер нужен толковый и квалифицированный !

      2
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      Рейтинг: +31

      user3618 > Krasnodar 123 13 сентября 2016, 18:54

      Ты рассуждаешь как Аленичев: этот отвечает за атаку, этот за оборону, а я резюмирую и выпускаю игроков на поле.
      Тактику должен строить главный тренер, ели нет игры в нападении, то виноват главный тренер.

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