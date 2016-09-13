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    Созин: «Ростову» нужно расслабиться и получать удовольствие. Против «Баварии» у них нет шансов»

    Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов «Бавария»«Ростов». По словам функционера, у ростовчан нет шансов против немецкого клуба. Все, что нужно сделать российской команде – это расслабиться и получать удовольствие.

    «В матче с «Баварией» у «Ростова» нет никаких шансов. Ростовчане уже совершили чудо, пробившись в Лигу чемпионов. Сейчас нужно расслабиться и получать удовольствие. Не думаю, что сегодня на «Альянц Арене» будет избиение младенца. «Бавария» выиграет. Крупно, но не 8:0. Это не потому что, у «Ростова» плохие игроки. Просто «Бавария – реальный претендент на победу в Лиге чемпионов. Хочется, чтобы у «Ростова» не тряслись коленки. Пусть они хотя бы покусают немцев», – заявил Созин.

    Отметим, что матч «Бавария» – «Ростов» начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2016 16:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 13 сентября 2016, 21:42

      Созин забывает, что там есть Бердыев, а он позволит унижать Ростов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 сентября 2016, 19:20

      У Ростова Суареса в составе нет, а вот Гацкан будет, он то по ногам пару раз упороть сможет )))

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 сентября 2016, 19:03

      Свой Понедельник в Ростове всегда найдётся. Почему-бы и не садануть Мюниху парочку.Они ведь этого не ждут...

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 13 сентября 2016, 18:49

      Советчик нашелся! Вот только за "кусанину" наших бойцов еще не удаляли!!!

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 13 сентября 2016, 18:40

      в рфс много таких ЧЛЕНОВ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2016, 17:51

      Долой писсимистичных псевдоэкспертов! Шанс на победу всегда есть! И настраиваться на победу всегда надо! В чем он прав, так только в том, что нужно расслабиться и играть свою игру в свое удовольствие! Удачи Ростову! Сотворите чудо, ростовчане!

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 сентября 2016, 17:50

      эксперт не по этике а по конкретике

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 сентября 2016, 17:49

      во чудак мол расслабьтесь и получите удовольствие! это он пусть бабе какой нибудь посоветует, там все такие в РФС что ли?

      7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 17:44

      Функционер по этике РФС настраивает команду Ростов на поражение, гнать таких надо вместе с их шефом Мудко.....они порочат российский футбол.

      9
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 13 сентября 2016, 17:34

      Сколько экспертов развелось!!!

      2
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