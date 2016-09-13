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    «Манчестер Юнайтед» списал стоимость трансфера Швайнштайгера

    «Манчестер Юнайтед» списал стоимость трансфера Бастиана Швайнштайгера и вывел покупку игрока из своих активов, говорится в опубликованном накануне финансовом отчете клуба. 32-летний немец перебрался на «Олд Траффорд» прошлым летом по приглашению Луи ван Гаала, однако был исключен из основного состава после прихода Жозе Моуринью.

    Отметим, что в отчете от 30 июня 2016 года в разделе «Непредвиденные расходы» указана сумма в 6,7 миллионов фунтов, заплаченных клубом за трансфер Швайнштайгера, и дано пояснение: «Расходы, связанные с обесцененной регистрацией из-за снижения балансовой стоимости игрока, который больше не является членом первой команды».

    Сам клуб до сих пор не озвучил официальную позицию по статусу игрока в команде.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    13.09.2016 16:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2016, 19:39

      Не знаю что там стряслось, но швайни вроде всегда был профи до мозга костей и конечно, ситуация неоднозначная. Может Ана Иванович его прикаблучила и тот пошёл во все тяжкие...

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 13 сентября 2016, 19:20

      еба...надеюсь швайни не закончит карьеру и перейдет в стан другой английской команды и покажет что еще на многое способен

      -1
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 13 сентября 2016, 17:56

      v sokol

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 13 сентября 2016, 17:41

      Печалька. Ждём Швайни в Заре))

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag > BoltCX 13 сентября 2016, 17:50

      Скорее в Динамо Хьюстон.

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