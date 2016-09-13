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    Траоре: «У ЦСКА есть шансы в Лиге чемпионов. Уверен, мы отыграем достойно»

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре оценил шансы команды в предстоящем матче с «Байером» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Нас ждет очень серьезное испытание. «Байер» в последние годы регулярно выступает в Лиге чемпионов, это одна из ведущих команд Германии. Очень сильный противник, особенно на своем поле. Если на встречу с ним выйти недостаточно сконцентрированным, наверняка проиграешь. Но я считаю, что все зависит от нас. Надеюсь, удача будет на стороне ЦСКА.

    Легко ли переключиться на матч еврокубка после РФПЛ? Проблем не возникнет. Мы прекрасно представляем, что Лига чемпионов – совсем другой уровень. Он гораздо выше, чем в российском чемпионате. Другие скорости, другие футболисты, другой уровень ответственности. Цена ошибки намного выше. Вот почему я сказал вам о том, как важна высочайшая концентрация.

    В нашей группе Лиги чемпионов сильный состав участников. Но ЦСКА есть шансы. Уровень наших футболистов высок, многие обладают большим опытом участия в важных матчах. Уверен, ЦСКА отыграет достойно.

    Что касается моей программы минимум по количеству забитых мячей в нынешнем сезоне, то конкретных цифр назвать не могу. Просто не думаю об этом, поскольку главное – хорошо работать на команду. Важнее всего, чтобы ЦСКА добивался результата», – заявил Траоре.

    Источник: Бобсоккер

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    13.09.2016 09:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67

      Артемка 82 13 сентября 2016, 14:05

      Не знаю в чем ты уверен, но телезрители точно нет!!! Последние годы ЦСКА очень слабо в Еврокубках выглядит!!! Похоже у дяди Гини денег на судей не хватает! Там рублики не прокатывают))) Только Карась гладко в сторону Коней свистит!!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Артемка 82 13 сентября 2016, 14:24

      эй свистун свисток заткни. ты хоть посмотри какие были группы в предидущие 2 года

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 11:43

      Браво Траоре, в отличие от Слуцкого у некоторых игроков проявляется оптимизм.....мы будем болеть за коней, за российский футбол...удачи ЦСКА!!!

      4
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      Рейтинг: +10

      sdg4tdh 13 сентября 2016, 11:35

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nossmoke

      0
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      Рейтинг: +1811

      gor77 13 сентября 2016, 10:33

      Хорошей игры! ЦСКА - удачи!

      3
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