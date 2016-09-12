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    «Ливерпуль» включился в борьбу за Витселя

    Как сообщает Daily Mirror, «Ливерпуль» заинтересовался хавбеком «Зенита» Акселем Витселем. Руководство красных следит за ситуацией вокруг 27-летнего игрока, который был очень близок к переходу в «Ювентус» нынешним летом.

    «Старая синьора» все еще надеется заполучить бельгийца в одно из ближайших трансферных окон, и не исключено, что футболист достанется ей бесплатно, так как в середине следующего года истечет контракт Витселя с петербургским клубом.

    По информации источника, мерсисайдцы также готовы сделать предложение «Зениту» грядущей зимой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2016 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +74

      liver2015 13 сентября 2016, 11:25

      не заиграет он в апл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 13 сентября 2016, 00:22

      ...да не пойдёт он в АПЛ - там нагрузки больше...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2016, 15:46

      сейчас когда он будет стоить копейки а летом вообще бесплатно конечно желающих прибавится но самое главное для самого Витселя теперь он будет выбирать и устанавливать цифирь в контракте

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 15:29

      Борьба за Витселя продолжается и наверное никогда не закончится.....))

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