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    Суарес превзошел Месси и Роналду по количеству результативных баллов за первые 100 матчей

    Для форварда «Барселоны» Луиса Суареса встреча против «Алавеса» (1:2) в рамках третьего тура Примеры стала сотой в составе каталонского клуба. За это время уругваец записал в свой актив 88 голов и 43 результативные передачи, что в итоге дало 131 балл по системе «гол+пас». К примеру, за аналогичный период лидер «блауграны» Лионель Месси отметился 41-м забитым мячом и 14-ю «ассистами» (55 баллов).

    Кроме того, по количеству очков Суарес превзошел и нападающего «Реала» Криштиану Роналду, «соорудившего» за первую «сотню» в Мадриде 95 мячей и 29 пасов (124 балла).

    Также на счету «эль пистолеро» самый большой процент выигранных матчей – 80 процентов против 67-ми у Месси и 76-ти у Роналду.

    Источник: Skysports

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    12.09.2016 14:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +148

      grafff 13 сентября 2016, 00:59

      вот кому золотой мяч давать надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! заслужил!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 сентября 2016, 19:37

      наш человек, молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 12 сентября 2016, 17:53

      Некорректно сравнивать.
      Месси начал играть за Барсу юнцом.
      А Суарес и Роналду пришли в испанские команды уже готовыми, дорогими звездами.

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Protosser 12 сентября 2016, 19:10

      Полностью согласен!
      Опять же Месси 7 сезонов кряду забивает больше 40 голов в сезоне (22-28 лет), а Роналду - 6 сезонов, но все больше 50 голов (25 - 30 лет).
      А Суарес провел свой первый сезон в ЛаЛиге уже в 28 лет. Поэтому и Месси и Роналду вышли на топ-уровень позже, чем начали играть в ЛаЛиге, в отличие от Суареса.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 12 сентября 2016, 16:18

      Молодец.

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