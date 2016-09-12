Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Накануне игры с «Зенитом» между игроками «Маккаби» произошел конфликт

    Накануне матча первого тура группового раунда Лиги Европы против «Зенита» в стане «Маккаби» произошел конфликт. По окончании игры с «Бейтаром» (2:2), в которой клуб из Тель-Авива упустил верные три очка, форвард Таль Бен-Хаим был обвинен некоторыми игроками команды в чрезмерном эгоизме. На последних минутах встречи нападающий трижды пожадничал, не отдав мяч партнерам, потеряв в итоге три стопроцентных шанса забить.

    Голкипер Предраг Райкович, покидая поле, выражал явное недовольство действиями защиты, позволившей сопернику отыграться на пятой компенсированной минуте ко второй половине поединка. Также за ошибки в игре обструкции со стороны болельщиков в течение матча подвергались полузащитник Носа Игибор и левый защитник Омри Бен Харуш.

    Отметим, что остается под вопросом участие во встрече с сине-бело-голубыми центрального защитника Эйтана Тиби. По информации из клуба, шансов на это очень немного.

    Поединок «Маккаби» – «Зенит» пройдет 15 сентября в Тель-Авиве и начнется в 20.00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 14 сентября 2016, 21:44

      Похоже евреи специально дезу распостраняют ,что бы Зенит расслабился!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11