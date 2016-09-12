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    Защитник «Кристал Пэлас» Суаре попал в серьезное ДТП

    Защитник «Кристал Пэлас» Папа Суаре пережил серьезное ДТП на одной из английских трасс в воскресенье, 11 сентября.

    Происшествие случилось на автомагистрали M4, при движении по которой 26-летний футболист столкнулся на своем «Мерседесе» с другим автомобилем. В итоге транспортное средство сенегальца фактически превратилось в груду металла, напрочь лишившись крыши.

    Суаре с помощью вертолета был переправлен в больницу. В настоящий момент жизни футболиста ничего не угрожает. В нынешнем сезоне он принял участие в трех играх АПЛ.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.09.2016 12:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 12 сентября 2016, 15:42

      Трасса М4! Москва - Ростов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 12 сентября 2016, 13:54

      Продам "Гелик" - не бит, не крашен, с Европы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 12 сентября 2016, 13:02

      Я такие новости из Лен.области жду ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > life85 12 сентября 2016, 13:25

      Может быть из новгородской?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Оборонщик 12 сентября 2016, 12:42

      Летел не плохо! Тачка даже "кабриолетом" стала! Здоровья Суаре!

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Оборонщик 12 сентября 2016, 12:50

      Лучше б он на поле так летал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Kulimen 12 сентября 2016, 15:34

      так он ничё так играл в прошлом сезоне. хорош защитник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 12 сентября 2016, 12:39

      фартануло. только тазику хана

      2
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