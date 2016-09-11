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    Карпин не верит, что ЦСКА добьется успеха в матче с «Байером»

    Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин оценил шансы ЦСКА одержать победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Байером».

    «Байер» – не «Бавария», «Барселона» или «Реал». С этой командой можно бороться. Шансы есть. Но у меня сомнения, скепсис. Выступления ЦСКА в Лиге чемпионов в последние годы не настраивают на оптимистичный лад», – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что матч «Байер» – ЦСКА пройдет в Германии 14 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 23:07
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +459

      sour12 13 сентября 2016, 03:27

      у команды к сожалению нет газпрома, все средства шли на стадион...и всё равно цска чемпион россии и выступал в лиге чемпионов...и надо реально смотреть на вещи...да возможно команда не прыгала выше головы...так что не стоит плохо говорить о цска...и вообще как любой российский ЗДОРОВЫЙ ПСИХИЧЕСКИ ЧЕЛОВЕК надо поддерживать любой российский клуб в евро кубках.цска чемпион!и всем удачи в евро компании!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 сентября 2016, 21:54

      Да. Читая ваши комменты понимаешь почему в России люди ненавидят сами себя.

      1
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      Рейтинг: +21

      Montenegro88 12 сентября 2016, 20:25

      Сыкуны это ЦСКА, лига чемпионов, это космос, так что Ленька космонавт а не тренер и еще сыкло, ну это и так все знают, во франции все кресла где он сидел, отмыть от мочи и говна не могут.

      -3
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      Рейтинг: +1811

      gor77 12 сентября 2016, 18:34

      Выступление любого клуба в европейских турнирах - это хорошо! И только у нас в стране надо сначала обвалять в дерьме. Ещё до игры!

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 12 сентября 2016, 17:50

      Для ЦСКА ничья в гостях будет очень даже хорошим результатом.

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 12 сентября 2016, 16:09

      слуцкий и береза уже сдались без боя... какой нахер байер.. коням дома сидеть надо епта

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 15:38

      Карпуша, давай пожелаем коням удачи....их победа это балы для повышения имиджа всей футбольной России!

      0
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 12 сентября 2016, 11:56

      На выезде ЦСКА проиграет Байеру, дома не проиграет.

      -2
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      Рейтинг: +13

      Альберт вдв 12 сентября 2016, 08:57

      Ничья наверное

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 сентября 2016, 07:57

      Будем надеяться, что серия Акинфеева прервётся.

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      Рейтинг: +21

      Montenegro88 > Фан666 12 сентября 2016, 20:23

      Это вряд ли, он свой личный рекорд ставит, чтобы запомнили на века!

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