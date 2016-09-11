Карпин не верит, что ЦСКА добьется успеха в матче с «Байером»

у команды к сожалению нет газпрома, все средства шли на стадион...и всё равно цска чемпион россии и выступал в лиге чемпионов...и надо реально смотреть на вещи...да возможно команда не прыгала выше головы...так что не стоит плохо говорить о цска...и вообще как любой российский ЗДОРОВЫЙ ПСИХИЧЕСКИ ЧЕЛОВЕК надо поддерживать любой российский клуб в евро кубках.цска чемпион!и всем удачи в евро компании!
Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин оценил шансы ЦСКА одержать победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Байером».
«Байер» – не «Бавария», «Барселона» или «Реал». С этой командой можно бороться. Шансы есть. Но у меня сомнения, скепсис. Выступления ЦСКА в Лиге чемпионов в последние годы не настраивают на оптимистичный лад», – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что матч «Байер» – ЦСКА пройдет в Германии 14 сентября.