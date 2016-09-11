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    Лам: «Игра с «Ростовом» в ЛЧ? Никто в «Баварии» не знает этого соперника»

    Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом».

    «Никто из нас не знает соперника, с которым нам предстоит сыграть. Однако будет очень важно подготовиться к этой встрече и взять три очка. Мы не думаем о том, что у нас все будет получаться только потому, что «Бавария» хорошо играла в прошлых сезонах. Мы должны продолжать совершенствоваться», – отметил Лам.

    Напомним, что встреча между «Баварией» и «Ростовом» пройдет в Мюнхене 13 сентября.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2016 21:30
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    Комментарии26
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 14 сентября 2016, 16:28

      А я же говорил (-:

      0
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    • ...
      Рейтинг: -101

      serega86ru 13 сентября 2016, 09:21

      Шансов нет!!!!! но болеем за Российский клуб!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 12 сентября 2016, 17:57

      Бавария.. ТАЩЫ

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 сентября 2016, 10:24

      Ростов достойно выступит в ЛЧ, то, что Бавария и Атлетико сильнее значительно
      понятно, но с ПСВ можно выступить удачно, да и у грандов можно отобрать пару очков , так, что выход из группы вполне возможен.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 12 сентября 2016, 07:53

      барселона была уже давно и тем более с РУБИНОМ,так что не надо так легко думать о БАВАРИИ Левандовски набрал зорошую форму,а у нас защита уже не та.Будем надеется что Бердыев что нибудь придумает.Анчелоти написал что в этом году они выиграют лигу чемпионов

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 07:00

      Тем лучше, что не знают......Барселона тоже не знала Рубин и продула казанцам на своем стадионе)))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 12 сентября 2016, 15:43

      Бугагагага, ты опять желчь свою хочешь излить на Ростов?!....... шут ты гороховый ))бугагагага

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 12 сентября 2016, 06:18

      Конечно, игра с"КС" - не "Бавария" - но надежды у "Ростова" имеются. Главное, что "Зениту" не досталось команда такого уровня, а то бы точно бледный вид имели.
      "Ростову" - удачи!

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Леонид К.. 12 сентября 2016, 17:59

      фуууууууу э фуууууууууу, вы проиграете досрочно

      -1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Леонид К.. 14 сентября 2016, 16:28

      Я же говорил что проиграете!

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 12 сентября 2016, 04:00

      Бавария всегда относилась с уважением к русским клубам,но....
      до игры...
      А после...
      Просто не хочется матом ругаться в их адрес!

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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 12 сентября 2016, 01:35

      Свидание в слепую)

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 12 сентября 2016, 01:09

      Зенит тоже не знали, 4:0 получили и надолго запомнили)

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