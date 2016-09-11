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    Серхио Рамос: «Реал» намерен выиграть все турниры»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о задачах своей команды на сезон. По словам футболиста, мадридский клуб планирует одержать победу во всех турнирах, в которых принимает участие.

    «Нашим приоритетом является каждый трофей. Это правда, что после того, как мы несколько лет не выигрывали национальное первенство – это одна из самых главных задач. Мы должны продолжать совершенствовать нашу игру, особенно в обороне. Наша цель – выиграть все турниры», – заявил футболист.

    Источник: Marca

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    11.09.2016 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 сентября 2016, 17:51

      5 год будет вам без чемпионства... лиге чемпионов нечего не светит... Этот раз слабые клубы точно не попадутся вам... кубок испание может быть... и то сомневаюсь... а глорам реала советуют сохранить эту комментарии... потом конце скажите провал я не говорил и тд...

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > de bruyne 12 сентября 2016, 19:16

      срочно в школу!

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