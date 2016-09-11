Моуринью может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире благодаря пиву

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с пивной компанией Heineken. Сообщается, что стороны подпишут двухлетнее соглашение, по которому португальский специалист будет зарабатывать 4 миллиона фунтов в год.

Годовой оклад португальца в «Манчестер Юнайтед» составляет 12 миллионов фунтов. Отметим, что подписание контракта с пивной компанией сделает Моуринью самым высокооплачиваемым тренером в мире.