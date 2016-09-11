Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире благодаря пиву

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с пивной компанией Heineken. Сообщается, что стороны подпишут двухлетнее соглашение, по которому португальский специалист будет зарабатывать 4 миллиона фунтов в год.

    Годовой оклад португальца в «Манчестер Юнайтед» составляет 12 миллионов фунтов. Отметим, что подписание контракта с пивной компанией сделает Моуринью самым высокооплачиваемым тренером в мире.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2016 14:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2016, 12:54

      Причём тут реклама? Высокооплачиваемость предполагает непосредственно зп в клубе, а рекламные контракты это по сути левак, который не имеет прямого отношения к работе того или иного тренера в клубе...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > ivanthebest 12 сентября 2016, 17:40

      Да наркоманы. Не станет он самым высокооплачиваемым, конечно.
      Он станет тренером с ЗП 12 млн

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      петр1975 11 сентября 2016, 21:01

      Молодец Маур

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 сентября 2016, 19:10

      12+4 и в дамках. А будет ли чемпионом МЮ, так это по весне узнаем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 11 сентября 2016, 14:20

      не по скилу так хоть на пиве выедет

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11