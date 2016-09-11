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    Силлессен: «Мне комфортно, потому что в «Аяксе» и в сборной играют, как «Барса»

    Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен поделился впечатлениями после поражения в матче третьего тура Примеры против «Алавеса» (1:2). Эта игра было для голландца первой за каталонский клуб после перехода из «Аякса».

    «Пока все началось для меня плохо, ведь мы проиграли. Постараемся исправить игру ко вторнику.

    В «Барселоне» я чувствую себя очень комфортно, потому что и в «Аяксе», и в сборной Голландии играют в такой же футбол, как «Барса», – сказал Силлессен.

    Источник: ФК «Барселона»

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    11.09.2016 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      kolley 11 сентября 2016, 10:22

      тебе поаезло что у барсы тренер даун, без месси суареса и иньеста это не каманда высочайшего уровня. на жалкие 20 минут выпустил эту тройку. бесит этот тренер.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 сентября 2016, 02:23

      Нет, барса только сегодня сыграла в такой же футбол)

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