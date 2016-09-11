Силлессен: «Мне комфортно, потому что в «Аяксе» и в сборной играют, как «Барса»

Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен поделился впечатлениями после поражения в матче третьего тура Примеры против «Алавеса» (1:2). Эта игра было для голландца первой за каталонский клуб после перехода из «Аякса».

«Пока все началось для меня плохо, ведь мы проиграли. Постараемся исправить игру ко вторнику.

В «Барселоне» я чувствую себя очень комфортно, потому что и в «Аяксе», и в сборной Голландии играют в такой же футбол, как «Барса», – сказал Силлессен.