Конте: «Коста – горячий человек. Ему следует направлять свои эмоции на поле в правильное русло»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о том, что работает над поведением нападающего Диего Косты.

«Диего – горячий человек и по этой причине иногда рискует получить карточку. Я хочу исправить этот аспект, потому что он нужен мне во всех матчах. Диего в курсе ситуации.

Ему нужно направлять свои эмоции на поле в правильное русло, он хороший парень. Он важен для команды. Используй эмоции правильно, и все будет хорошо», – сказал Конте.