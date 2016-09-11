Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте: «Коста – горячий человек. Ему следует направлять свои эмоции на поле в правильное русло»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о том, что работает над поведением нападающего Диего Косты.

    «Диего – горячий человек и по этой причине иногда рискует получить карточку. Я хочу исправить этот аспект, потому что он нужен мне во всех матчах. Диего в курсе ситуации.

    Ему нужно направлять свои эмоции на поле в правильное русло, он хороший парень. Он важен для команды. Используй эмоции правильно, и все будет хорошо», – сказал Конте.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2016 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 11 сентября 2016, 06:09

      Коста образца первого сезона в Челси-это просто фантастика!!!Потом психопатом каким то стал.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11