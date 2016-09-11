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    Гризманн: «Хочу извиниться перед партнерами за слова, которых не должен был говорить»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принес извинения одноклубникам за свое высказывание о том, что команду может ждать борьба за выживание, если она не улучшит игру.

    «Я бы хотел извиниться, потому что я не должен был говорить это все публично. Такие вещи нужно обсуждать в раздевалке.

    Я говорил об этом публично и теперь хочу публично же извиниться перед одноклубниками. Я уже говорил с капитанами, а теперь хочу сказать прилюдно.

    Я был первым, кто плохо сыграл против «Леганеса». Я был зол на себя, потому что всегда хочу побеждать. Но это ничего не меняет: я не должен был произносить тех слов. На таких ошибках надо учиться», – сказал Гризманн.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2016 01:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: 0

      cky3k 11 сентября 2016, 12:10

      Е#ать-колотить!!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 11 сентября 2016, 01:43

      Нормальный спортсмен. Ничего такого не сказал, предосудительного ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 сентября 2016, 01:39

      Мужик... признал свое ошибку а не как кадры некоторые

      3
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