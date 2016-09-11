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    Примера. Гол Гарая не спас «Валенсию» от поражения в матче против «Бетиса»

    В матче 3-го тура «Валенсия» на своем поле, уступая по ходу встречи со счетом 0:2, в меньшинстве сумела отыграться против «Бетиса», однако в концовке игры пропустила и потерпела поражение – 2:3.

    Отметим, что один из голов в составе «летучих мышей» на свой счет записал бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай.

    Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    Валенсия – Бетис – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кастро, 38; 0:2 – Хоакин, 54; 1:2 – Родриго, 75; 2:2 – Гарай, 78; 2:3 – Кастро, 90.

    Удаление: Перес, 50 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +592

      spaike 13 сентября 2016, 06:12

      Молодец Гарай, а вот сама Валенсия никак не может найти свою игру.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 11 сентября 2016, 19:11

      Молодцом Гарай.

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