Примера. Гол Гарая не спас «Валенсию» от поражения в матче против «Бетиса»

В матче 3-го тура «Валенсия» на своем поле, уступая по ходу встречи со счетом 0:2, в меньшинстве сумела отыграться против «Бетиса», однако в концовке игры пропустила и потерпела поражение – 2:3.

Отметим, что один из голов в составе «летучих мышей» на свой счет записал бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай.

Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

Валенсия – Бетис – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Кастро, 38; 0:2 – Хоакин, 54; 1:2 – Родриго, 75; 2:2 – Гарай, 78; 2:3 – Кастро, 90.

Удаление: Перес, 50 – нет.

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