Моуринью: «В матче с «Манчестер Сити» судья допустил две серьезных ошибки»

Помоему это уже правило, когда ПЕП и МАУР встречаются между собой (причем с любыми клубами) в порожениях МАУРА (кто не знает статистику противостояний 19 игр , 9 побед ПЕП, 3 МАУР ) виноват всегда арбитр. НУ СМЕШНО ЖЕ ЛЮДИ ЧИТАТЬ ЭТОТ БРЕД. Сити красавчики смотрел матч. Браво тупил не подетски конечно)))
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство от работы арбитра Марка Клаттенбурга во время матча 4-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» в дерби потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2.
«Судья Марк Клаттенбург сегодня допустил две серьезных ошибки. В эпизоде с Браво был пенальти, за что вратарь должен был получить красную карточку. Если бы кто-то из моих игроков сделал бы такое в центре поля, то получил бы удаление. В штрафной площади это определить сложнее, поэтому арбитр не захотел его фиксировать.
Второй эпизод – игра рукой Отаменди. Кто-то из экспертов скажет, что это не пенальти, так как мяч попал в руку сзади, но он смотрел на мяч. Мы недовольны подобными решениями», – сказал Моуринью.