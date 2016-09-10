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    Моуринью: «В матче с «Манчестер Сити» судья допустил две серьезных ошибки»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство от работы арбитра Марка Клаттенбурга во время матча 4-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» в дерби потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

    «Судья Марк Клаттенбург сегодня допустил две серьезных ошибки. В эпизоде с Браво был пенальти, за что вратарь должен был получить красную карточку. Если бы кто-то из моих игроков сделал бы такое в центре поля, то получил бы удаление. В штрафной площади это определить сложнее, поэтому арбитр не захотел его фиксировать.

    Второй эпизод – игра рукой Отаменди. Кто-то из экспертов скажет, что это не пенальти, так как мяч попал в руку сзади, но он смотрел на мяч. Мы недовольны подобными решениями», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    10.09.2016 19:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      BarcaForca 11 сентября 2016, 13:47

      Помоему это уже правило, когда ПЕП и МАУР встречаются между собой (причем с любыми клубами) в порожениях МАУРА (кто не знает статистику противостояний 19 игр , 9 побед ПЕП, 3 МАУР ) виноват всегда арбитр. НУ СМЕШНО ЖЕ ЛЮДИ ЧИТАТЬ ЭТОТ БРЕД. Сити красавчики смотрел матч. Браво тупил не подетски конечно)))

      2
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 10 сентября 2016, 22:10

      Моур все тот же нытик. Где бы он не тренировал, всегда жалуется на судей или еще на кого то.
      З.Ы. Как мне кажется, Маур опять развалит хорошую команду. Каким он был в Интере и сейчас, это небо и земля. Терпения болелам МЮ.

      3
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      Рейтинг: +6304

      порт 10 сентября 2016, 21:11

      Ничто не меняется, Мавр тоже.

      1
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 10 сентября 2016, 20:27

      наверное это когда он дважды свистнул и показал на центр когда забил МС

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 10 сентября 2016, 20:11

      Как ты Заипал обособленный!!!В 1 тайме вас вааще не было видно...С таким составом и такими затратами...И такое удобрение.Одним словом физрук.

      -3
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      Рейтинг: +1423

      Parham 10 сентября 2016, 19:55

      ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ?????

      2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 10 сентября 2016, 19:45

      Хватит ныть,Мавр!!!Раньше ты добивался побед упорством и тактикой,а теперь нытьем!!!

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 10 сентября 2016, 19:36

      назовите хоть один матч,который проиграла команда возглавляемая Мауром, в котором он не обвинял судью??? Не-бы-ло!

      3
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      Рейтинг: +63

      barca9651 10 сентября 2016, 19:33

      всё как обычно

      2
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