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    Джанаев, Азмун и Навас будут готовы к матчу с «Баварией»

    Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев, а также нападающий донской команды Сердар Азмун и защитник Сесар Навас будут готовы к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом заявил врач желто-синих Владимир Хохлов.

    «Навас и Джанаев будут готовиться к игре с «Баварией» в общей группе, и если тренер решит их выпустить, то они будут готовы. Травмы, которые у них были, заживают, они близки к полному выздоровлению.

    Азмун после игры с «Крыльями Советов» был госпитализирован, обследован в больнице. Но самый плохой диагноз в виде сотрясения мозга не подтвердился. У него был сильный болевой шок, головная боль. Сейчас он выписан из больницы и будет готовиться к матчу Лиги чемпионов, прогноз на его участие в игре очень благоприятный», – сказал Хохлов.

    Источник: ТАСС

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    10.09.2016 18:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 сентября 2016, 15:23

      Ростов достойно сыграет с Баварией, шанс на успех есть.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 06:56

      Тяжелая артилерия Ростова готова к бою с Баварией, удачи дончанам!!!

      0
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 12 сентября 2016, 06:24

      Азмун, молодец. старается. Данильянц говорил, что у Джанаева травма серьёзная и когда он выйдет на поле - трудно сказать. Но Сослан - важный игрок для "Ростова". Надеюсь увидеть его в воротах.
      Главное, не нервничать: как перед самим матчем, так и во время его. "Бавария" ? Ну и что?





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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 10 сентября 2016, 22:49

      Главное - не перегореть до матча! Без нервов, спокойно играть привычную игру. Новички физически и морально сыроваты для РСМ-игры, страхерить и их ещё кому-то придётся. Определитесь по месту...
      Битва будет исторически тяжкой... Я, плять, не замполит, но- "РОДИНА вас не забудет!" Удачи РСМ... С ув.

      1
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 10 сентября 2016, 19:42

      Здоровья вам мужики и успешного выступления!!!

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос 10 сентября 2016, 18:57

      ребята если не вы,то кто?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > товрос 10 сентября 2016, 19:53

      И я Австралию люблю,даже ездил туда .

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      Рейтинг: +767

      товрос > андрей андреев 11 сентября 2016, 08:36

      а кенгуру видел?

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