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    Возле стадиона «Ньюкасла» установят статую Ширера

    Возле стадиона «Ньюкасла» «Сент-Джеймс Парк» будет установлена статуя легендарного нападающего команды Алана Ширера.

    Как сообщает источник, статуя будет стоить около 250 тысяч фунтов. Данную сумму выделила семья бывшего президента клуба Фредди Шеппарда.

    «Это величайший игрок, который когда-либо носил футболку «Ньюкасла». Мы рады и горды тем, что можем установить монумент не только великому игроку, но и прекрасному человеку», – сказал Шеппард.

    Ширер играл в составе «Ньюкасла» с 1996 по 2006 годы.

    Источник: BBC

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    10.09.2016 08:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 10 сентября 2016, 10:38

      Это гут!

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