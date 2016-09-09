Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Барселона» – это не «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча шестого тура АПЛ против «Манчестер Сити» вспомнил свои прошлые противостояния с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

    «Все эти ситуации – совершенно разные. «Барселона» – это «Барселона», это не «Манчестер Сити». «Интер и «Реал» – это не «Манчестер Юнайтед». Разные игроки, разные философии, разные турниры.

    Я не вижу, где у кого-то может быть преимущество из-за того, что наши команды много раз встречались в прошлом», – сказал Моуринью.

    Команды Моуринью и Гвардиолы встречались 16 раз: семь побед на счету испанца, трижды выигрывал португальский специалист, шесть встреч завершились вничью.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2016 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 сентября 2016, 23:33

      Юнайтед выйграют

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11