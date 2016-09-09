Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» – «Крылья Советов». Все голы

    В матче шестого тура РФПЛ между «Ростов» переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Бухаров, 33;

    1:1 – Ерохин (в свои ворота), 54.

    2:1 – Препелицэ, 59.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2016 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      PESHES 9 сентября 2016, 22:53

      Удачи РОСТОВУ в ЛЧ!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 сентября 2016, 22:32

      Ждём побед в Лиги Чемпионов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 сентября 2016, 22:17

      Хорошо румын положил! Или цыган?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 9 сентября 2016, 21:03

      Нормалек!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 20:50

      Еще одну баночку и хватит.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 сентября 2016, 20:45

      Ну наконец-то отметился Бухаров)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > a-rakhmatov 9 сентября 2016, 23:20

      Норм.Он играет,а за ним 3 противника бегают

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11