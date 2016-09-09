«Ростов» – «Крылья Советов». Все голы

Удачи РОСТОВУ в ЛЧ!!!!!!!!!!!!
В матче шестого тура РФПЛ между «Ростов» переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Бухаров, 33;
1:1 – Ерохин (в свои ворота), 54.
2:1 – Препелицэ, 59.
В матче шестого тура РФПЛ между «Ростов» переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Бухаров, 33;
1:1 – Ерохин (в свои ворота), 54.
2:1 – Препелицэ, 59.
Удачи РОСТОВУ в ЛЧ!!!!!!!!!!!!
Ждём побед в Лиги Чемпионов!!!
Хорошо румын положил! Или цыган?
Нормалек!
Еще одну баночку и хватит.
Ну наконец-то отметился Бухаров)))
Норм.Он играет,а за ним 3 противника бегают