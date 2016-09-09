«Ростов» – «Крылья Советов». Все голы

В матче шестого тура РФПЛ между «Ростов» переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Бухаров, 33;

1:1 – Ерохин (в свои ворота), 54.

2:1 – Препелицэ, 59.