Фламини стал игроком «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» объявил о подписании бывшего полузащитника «Арсенала» Матье Фламини. 32-летний хавбек заключил с «орлами» соглашение сроком на один сезон.

Француз перешел в новую команду на правах свободного агента, так как срок его контракта с «канонирами» истек.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Фламини провел 16 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.