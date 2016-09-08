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    Фламини стал игроком «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» объявил о подписании бывшего полузащитника «Арсенала» Матье Фламини. 32-летний хавбек заключил с «орлами» соглашение сроком на один сезон.

    Француз перешел в новую команду на правах свободного агента, так как срок его контракта с «канонирами» истек.

    В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Фламини провел 16 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: ФК «Кристал Пэлас»

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    08.09.2016 13:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 8 сентября 2016, 15:49

      Нормально. Выгодно обеим сторонам. Пэлас нужны опытные игроки, Фламини игровая практика. Тем более если Пэлас будут бороться за выживание то он точно им поможет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 8 сентября 2016, 15:05

      пару голов забьет...

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 сентября 2016, 13:54

      Не понял, трансферное окно закрылось же . . . Или свободных игрунов можно подписывать в любое время что ли?

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG > Аристократ Олжик 8 сентября 2016, 14:03

      В любое, да.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 8 сентября 2016, 13:40

      В Лондоне остаётся.

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