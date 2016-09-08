Фламини стал игроком «Кристал Пэлас»

Нормально. Выгодно обеим сторонам. Пэлас нужны опытные игроки, Фламини игровая практика. Тем более если Пэлас будут бороться за выживание то он точно им поможет.
«Кристал Пэлас» объявил о подписании бывшего полузащитника «Арсенала» Матье Фламини. 32-летний хавбек заключил с «орлами» соглашение сроком на один сезон.
Француз перешел в новую команду на правах свободного агента, так как срок его контракта с «канонирами» истек.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Фламини провел 16 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.