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    «Манчестер Сити» готов заплатить Харту 9 миллионов, если он уйдет в «Торино» летом 2017 года

    «Манчестер Сити» готов отпустить вратаря Джо Харта следующим летом.

    Сейчас футболист «горожан» на правах аренды выступает за «Торино», а его контракт с английским клубом рассчитан до 2019 года. По условиям договора Харт заработает за это время 17,8 миллиона фунтов.

    «Манчестер Сити» готов выплатить голкиперу девять миллионов в том случае, если он захочет стать игроком «Торино» на постоянной основе летом 2017 года. Источник также сообщает, что манкунианцы готовы пойти на серьезные уступки «Торино» в отношении трансферной цены Харта.

    Источник: Football Italia

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    08.09.2016 00:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +496

      firs04 8 сентября 2016, 10:03

      Все таки этот Гвардиола - пидорг. Как писал Ибра - у тебя нет яиц.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl > firs04 8 сентября 2016, 13:18

      Возможно, если бы у пидорга были яйца, он бы не был таким известным тренером! Видимо пришлось выбирать :)

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 8 сентября 2016, 08:21

      Неужели больше никому он не нужен кроме Торино

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 8 сентября 2016, 03:05

      Торино, Больше ни кому не нужен?

      -1
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 8 сентября 2016, 02:06

      пусть в Ливер идет зачем ему торино!!!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 00:29

      Да как то по-серьёзному Харт разосрался с Гвардиолой и что-то подсказывает, что не так всё гладко у Харта может сложится в Торино, уж больно неважно англичане в других чемпионатах смотрятся.

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