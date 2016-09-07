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    Хави намерен в будущем возглавить «Барселону»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави рассказал о планах на будущее.

    «Мне нравится быть на поле с детьми, помогать им, направлять их. Тренировать «Барселону» – одна из моих идей. Не знаю, как все получится, но мне нравится тренировать все больше и больше.

    Однако мне еще рано возвращаться в «Барселону». Только уйдя оттуда, понимаешь, насколько требователен этот клуб. Мне нужно побыть в стороне от стресса. Это большое напряжение, и мне нужно еще пару лет побыть подальше. Я бы хотел поиграть еще два года, получить тренерские лицензии, а там будет видно.

    Я бы хотел, чтобы «Барселона» брала пример с «Баварии», где клубом руководят бывшие игроки. Пике сказал, что хочет однажды стать президентом и чтобы спортивным директором при этом был Пуйоль, тренером – я, а моим помощником – Серхио Бускетс», – сказал Хави.

    Напомним, Хави покинул «Барселону» в 2015 году и сейчас выступает за «Аль-Садд».

    Источник: ESPN

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    07.09.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 сентября 2016, 05:36

      а почему бы и нет?

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