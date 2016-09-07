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    Симеоне уйдет из «Атлетико» в 2018 году

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне принял решение оставить свой пост по завершении сезона 2017/18, информирует El Confidencial. Действующее соглашение аргентинца с «матрасниками» рассчитано еще на четыре года.

    Напомним, 46-летний специалист возглавляет мадридскую команду с конца 2011 года. Под его руководством «Атлетико» завоевывал звание чемпиона Испании, становился победителем национальных Кубка и Суперкубка, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также два раза принимал участие в финале Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2016 16:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3

      Жека Джокер 9 сентября 2016, 10:34

      Беспредельщик,лучше заверщить карьеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 сентября 2016, 22:44

      Жаль(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Madridist05 7 сентября 2016, 17:05

      Зачем???

      1
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