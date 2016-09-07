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    «Реал» сменит поставщика экипировки из-за «Манчестер Юнайтед»

    «Реал»​ намерен прибегнуть к смене технического спонсора. В настоящий момент экипировку для «сливочных» поставляет Adidas, доход от контракта с которым составляет 44,6 миллиона евро в год. По информации OK Diario, мадридцы заключат договор с Nike, по которому будут зарабатывать 120 миллионов за тот же период времени.

    Королевский клуб выражает недовольство тем, что другой партнер Adidas – «Манчестер Юнайтед» – получает от спонсорского соглашения 98,4 миллиона евро в год, что в 2,2 раза больше, нежели «Реал», дважды побеждавший в Лиге Чемпионов за последние три сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2016 12:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 сентября 2016, 20:58

      просто МЮ брендовее!)а реал уж обзавидовался))

      1
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      Рейтинг: +28

      vklceo 7 сентября 2016, 18:32

      конечно едва ли Реал уйдет к найку. Было бы не очень. 3 полоски на белой форме я помню столько же, сколько и сам реал (за исключением глупых следов от каппа). но разница между 120 и 44 млн. есть и это пара хороших игроков в год + контракты, ведь не каждый игрок по контракту может выступать в клубе с другим техническим спонсором.

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 7 сентября 2016, 15:32

      А то что Nike спонсор заклятого врага их, видите ли, не смущает)

      2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Tyler_Stark 7 сентября 2016, 16:11

      Заклятые враги только у болельщиков. У руководства на первом месте деньги.

      13
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > myelementisearth 7 сентября 2016, 16:31

      Не совсем согласен. Помню как Перес отказал в проведении финала кубка Испании, когда в финал вышла Барселона и Севилья

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > myelementisearth 7 сентября 2016, 17:28

      это явно не об Испании

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 сентября 2016, 15:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тащемта реал всегда был плаксивой и гламурной девкой.

      -7
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 сентября 2016, 14:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      наверное потому что МЮ весьма популярнее. но вы на меня не накидывайтесь, ничего против Реала не имею

      -5
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 сентября 2016, 13:13

      верно все но может есть не только адидас и найк

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Barsuk52 7 сентября 2016, 15:17

      а кто? demix хахаха

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Rzn_za_cska 7 сентября 2016, 16:04

      Under Armor, Lotto, Kappa, Puma, Umbro и т.д.

      5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Rzn_za_cska 7 сентября 2016, 17:14

      Ты бы сначала почитал про марки спортивной одежды,а потом писал.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > джон базелон 8 сентября 2016, 02:00

      самые крупные адидас и найк
      осьальные не будут платить 100млн

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      Рейтинг: +140

      SandersMax 7 сентября 2016, 13:06

      неплохой доход будет, а щас маловато конечно

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