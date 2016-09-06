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    Полицейских перед дерби предупредили о вражде между Моуринью и Гвардиолой

    Предстоящий матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура АПЛ получит повышенное внимание со стороны стражей правопорядка. Как ожидается, на стадионе будут присутствовать 400 полицейских. Стюарды во время специального инструктажа были проинформированы и о вражде между наставниками команд Жозе Моуринью и Хосепом Гвардиолой.

    Напомним манчестерское дерби пройдет 10 сентября.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.09.2016 11:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 сентября 2016, 13:03

      МЮ домашняя команда, да и к тому же Моур научился играть против команд Пепа, поэтому рассчитываю что юнайтед накажет этих голубых петушков.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 сентября 2016, 11:52

      Такое чувство, что Пеп и Жозе придут на матч со стволами.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 сентября 2016, 11:45

      Перед матчем, на обоих надеть смирительные рубашки и дело с концом.

      5
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > kykyi 6 сентября 2016, 11:50

      И по ведру холодной воды на каждого...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kykyi 6 сентября 2016, 11:50

      А намордники? Знаете ли, примеры с Суаресом заразительны... :-))))

      5
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 сентября 2016, 11:40

      Первая встреча ихни закончился 5:0 пользу пепа... интересно что тут будет...

      -1
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      Рейтинг: +1423

      Parham > de bruyne 6 сентября 2016, 11:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я считаю 2:3 в пользу ПЕПА!!!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Parham 6 сентября 2016, 16:06

      Мы обидели глоров жозе что отстои ставят нам... После разгрома над мю что то будет

      1
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