Полицейских перед дерби предупредили о вражде между Моуринью и Гвардиолой

Предстоящий матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура АПЛ получит повышенное внимание со стороны стражей правопорядка. Как ожидается, на стадионе будут присутствовать 400 полицейских. Стюарды во время специального инструктажа были проинформированы и о вражде между наставниками команд Жозе Моуринью и Хосепом Гвардиолой.

Напомним манчестерское дерби пройдет 10 сентября.