Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бобер: «Если в течение месяца не найду команду, завершу карьеру»

    Экс-хавбек «Мордовии» Антон Бобер намерен завершить карьеру игрока при отсутствии подходящих предложений в течение месяца. 33-летний футболист покинул саранский клуб нынешним летом по истечении срока контракта и в настоящее время находится в статусе свободного агента.

    «На сегодняшний день вариантов по продолжению футбольной карьеры нет, также не было предложений, которые могли бы заинтересовать. Я провожу индивидуальные тренировки, поддерживаю форму.

    Мысли о завершении карьеры? Все зависит от предложений. Если в течение месяца ничего не появится, то, конечно, придется начинать новый жизненный этап. Возможно, я займусь чем-нибудь другим», – сказал Бобер.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2016 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11