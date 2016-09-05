«ПСЖ» и «Челси» поборются с «Интером» за Линделофа

«ПСЖ» и «Челси» заинтересованы в приобретении защитника «Бенфики» Виктор Линделофа. Напомним, что в число фаворитов в борьбе за 22-летнего игрока входит «Интер», у спортивного директора которого хорошие отношения с агентом футболиста сборной Швеции.

Сообщается, что все три клуба хотят приобрести Линделофа уже в ближайшее зимнее трансферное окно. В настоящее время сумма компенсации за игрока составляет 30 миллионов евро, однако в случае его продления контракта с «орлами» она возрастет еще на 15 миллионов.