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    Юношеская сборная России обыграла команду Германии

    Юношеская сборная России, составленная из футболистов 1998 года рождения, провела в Потсдаме товарищеский матч со сверстниками из Германии. Матч завершился минимальной победой россиян – победный гол на свое имя записал Иван Обляков. Следует отметить, что юношеская сборная России за последние полгода обыгрывала Португалию (1:0) и Голландию (2:0).

    «В матче с таким серьезным соперником, как Германия, мы провели два разных тайма. До перерыва играли с большим территориальным преимуществом, хорошо контролировали мяч, создавали голевые моменты. На 25-й минуте одна из наших атак завершилась взятием ворот. Ломовицкий сделал прострел с фланга, завязалась борьба на втором этаже, затем – отскок, и Обляков в касание отправил мяч в стеку примерно с одиннадцати метров. Вполне могли увеличить преимущество, будь поточнее при реализации голевых ситуаций. К примеру, Чалов не использовал выход один на один, а также упустил еще один момент.

    Во втором тайме хозяева, поддерживаемые болельщиками, которые заполнили одну из трибун местного стадиона, взвинтили темп, перехватили инициативу, но до реальных моментов у них дело не доходило. У нас же вышедший на замену Крапухин выходил один на один с голкипером, но переиграть того не сумел. В целом тренерский штаб удовлетворен результатом, а также тем настроем, который был у футболистов. Благодарен ребятам за эту игру. Победа действительно вызывает положительные эмоции, но отмечу, что никакой эйфории у нас нет и в помине. Все самое главное у команды впереди. Уже завтра мы перелетим в Латвию, проведем восстановительное занятие. А 5 и 7 сентября в Лиепае нам предстоят две товарищеские встречи со сверстниками из Латвии. Фактически это будет последняя проверка сил перед первым отборочным раундом ЧЕ-2017 (U-21), матчи которого пройдут с 6 по 11 октября в Бельгии», – заявил старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов.

    Источник: РФС

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    04.09.2016 10:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 4 сентября 2016, 14:12

      Как всегда через два три года бухариками станут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 4 сентября 2016, 13:43

      Достойно, может эти смогут чего- то за сборную взрослую показать. Вот найти бы способ, как прокладывать мостик успеха из молодёжи во взрослый футбол.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 4 сентября 2016, 11:47

      Ну хоть за вас никогда не стыдно!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 4 сентября 2016, 11:01

      Надо взрослый чемпионат отменить,а наша молодёжка и юниоры краснеть не заставляют обычно,хотя...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 сентября 2016, 10:48

      Скоро подпишут контракт и желание "пахать" пропадет! Потому, что деньги получать будут в любом случае, независимо играешь или не играешь, побеждаешь или нет! Большие деньги-они и испортят перспективную молодежь!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +509

      Baggio1986 4 сентября 2016, 10:24

      Юноши у нас всегда неплохо играют,но почему-то не развиваются дальше

      2
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 4 сентября 2016, 10:23

      молорики

      0
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