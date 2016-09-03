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    Ракитич летом отказал «Челси», «МЮ» и «Ювентусу», чтобы остаться в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич во время летнего трансферного окна имел несколько предложений от европейских топ-клубов. По информации источника, в услугах хорватского хавбека были заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», однако игрок ответил отказом, чтобы остаться в каталонском клубе.

    По данным Transfermarkt, стоимость Ракитича составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Барселону» в Примере два матча, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Goal.com

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    03.09.2016 16:28
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +24

      daler_FCB 3 сентября 2016, 19:46

      красаучик...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Maslovski.Brest 3 сентября 2016, 19:43

      а толку на него позиции куча игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 3 сентября 2016, 19:14

      так пишут , будто он в Валенсии остался...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 3 сентября 2016, 18:16

      и правильно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 3 сентября 2016, 17:31

      как бы на скамейке в новом сезоне не сидел

      -2
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