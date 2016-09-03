Банк ВТБ продолжит финансирование «Динамо», но оно будет минимальным

Банк ВТБ будет продолжать финансировать «Динамо» в нынешнем сезоне, однако сократит объем инвестиций до минимума. Об этом заявил член совета директоров московского клуба Василий Титов.

«Наши планы остаются в силе – мы намерены передать акции, принадлежащие ВТБ, центральному совету «Динамо». От финансирования клуба мы не откажемся, но сохраним минимальный объем и сконцентрируемся на строительстве «ВТБ Арена парк». Акции будут переданы до конца этого года», – сказал Титов.