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    Банк ВТБ продолжит финансирование «Динамо», но оно будет минимальным

    Банк ВТБ будет продолжать финансировать «Динамо» в нынешнем сезоне, однако сократит объем инвестиций до минимума. Об этом заявил член совета директоров московского клуба Василий Титов.

    «Наши планы остаются в силе – мы намерены передать акции, принадлежащие ВТБ, центральному совету «Динамо». От финансирования клуба мы не откажемся, но сохраним минимальный объем и сконцентрируемся на строительстве «ВТБ Арена парк». Акции будут переданы до конца этого года», – сказал Титов.

    Источник: ТАСС

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    03.09.2016 12:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 3 сентября 2016, 13:31

      Пока что похоже, что Динамо не собирается долго отсиживаться в ФНЛ.
      Вернутся в премьеру, там и финансирование восстановят.

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      Рейтинг: +577

      yurdin > Измайловский Кочегар 3 сентября 2016, 14:18

      Надеемся, что новое руководство будет искать инвесторов не только для себя, но и для клуба.

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