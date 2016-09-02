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    «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском» 21 сентября, «Тамбов» с «Зенитом» встретятся днем позже

    Стали известны точные даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России. Стоит отметить, что большая часть игр пройдет в среду 21 сентября.

    Точное время начала каждого из матчей станет известно позже.

    Кубок России. 1/16 финала

    21 сентября

    «Динамо» (Москва) – «Ростов»

    «Тосно» – «Арсенал»

    «Химки» – «Локомотив»

    «Мордовия» – «Анжи»

    «Факел» – «Терек»

    «Спартак» (Нальчик) – «Краснодар»

    «Волгарь» – «Оренбург»

    «Енисей» – ЦСКА

    «Сибирь» – «Томь»

    «СКА-Хабаровск» – «Спартак»

    «Энергомаш» – «Уфа»

    «Челябинск» – «Урал»

    «Волга» Ул. – «Амкар»

    22 сентября

    «Шинник» – «Крылья Советов»

    «Тамбов» – «Зенит»

    «Чита» – «Рубин».

    Источник: ФНЛ

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    02.09.2016 15:51
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