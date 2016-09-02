«Манчестер Юнайтед» внес Швайнштайгера в заявку на Премьер-лигу

На кубковые замесы можно смело с молодняком выпускать. В АПЛ немцу уже делать нечего. Только в качестве зрителя. Каким бы опытом он не обладал и не делал точных передач, выдержать темп игры все 90 минут на высоком уровне ему удастся. Прошлый сезон тому доказательство.
Полузащитник Бастиан Швайнштайгер попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на сезон АПЛ. Немецкий футболист старт нынешнего сезона провел в дубле манкунианцев. Сам Швайнштайгер ранее заявил, что готов бороться за место в основном составе, а если покинет клуб, то «Манчестер Юнайтед» станет последним европейским клубом в его карьере.
Не исключено, что полузащитник появится на поле в матче против «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура АПЛ.