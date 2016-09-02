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    «Манчестер Юнайтед» внес Швайнштайгера в заявку на Премьер-лигу

    Полузащитник Бастиан Швайнштайгер попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на сезон АПЛ. Немецкий футболист старт нынешнего сезона провел в дубле манкунианцев. Сам Швайнштайгер ранее заявил, что готов бороться за место в основном составе, а если покинет клуб, то «Манчестер Юнайтед» станет последним европейским клубом в его карьере.

    Не исключено, что полузащитник появится на поле в матче против «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура АПЛ.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.09.2016 10:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      galem72 3 сентября 2016, 05:56

      На кубковые замесы можно смело с молодняком выпускать. В АПЛ немцу уже делать нечего. Только в качестве зрителя. Каким бы опытом он не обладал и не делал точных передач, выдержать темп игры все 90 минут на высоком уровне ему удастся. Прошлый сезон тому доказательство.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 сентября 2016, 11:54

      Моуриньо совесть замучила?

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > zatonn 2 сентября 2016, 23:08

      А она у него есть разве))))

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 2 сентября 2016, 11:27

      что он что жена(Ана Иванович, теннис) со спортом поругались. видимо сосредоточились на семье

      -1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 2 сентября 2016, 11:14

      Ждем результат...

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