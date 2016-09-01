Силлессен: «Хочу выиграть с «Барселоной» Лигу чемпионов»

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен рассказал о своем переходе в каталонский клуб из «Аякса».

«Когда мой агент сказал мне об интересе со стороны «Барселоны», я спросил у него, не шутка ли это. Я не мог поверить, что лучший клуб в мире заинтересован во мне.

Я хочу выигрывать титулы в «Барселоне», а также хочу стать вратарем, который выиграл Лигу чемпионов в качестве игрока стартового состава», – сказал Силлессен.