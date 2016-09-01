Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Силлессен: «Хочу выиграть с «Барселоной» Лигу чемпионов»

    Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен рассказал о своем переходе в каталонский клуб из «Аякса».

    «Когда мой агент сказал мне об интересе со стороны «Барселоны», я спросил у него, не шутка ли это. Я не мог поверить, что лучший клуб в мире заинтересован во мне.

    Я хочу выигрывать титулы в «Барселоне», а также хочу стать вратарем, который выиграл Лигу чемпионов в качестве игрока стартового состава», – сказал Силлессен.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2016 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      madrid__9530 2 сентября 2016, 13:11

      Лучший ?Как он может быть лучшим если этот статус предъявляется к тому клубу у кого наибольшее количество трофеев?А таким клубом является как я знаю Реал Мадрид!Но сейчас появятся те школьники которые будут доказывать это на словешках своих глупых.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11