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    В ФНЛ перейдут еще два игрока из иностранных клубов

    В Футбольной национальной лиге ожидают прибытия еще двух футболистов из иностранных клубов, о чем сообщает официальный сайт ФНЛ.

    «Еще на двоих футболистов их клубы предоставили все необходимые для регистрации документы, однако официально включены в заявки они будут после получения ФНЛ международных трансферных сертификатов, поскольку оба до перехода в наши команды выступали за границей. Такой порядок предусмотрен статьёй 14 регламента РФС по статусу и переходам (трансферам) футболистов», – говорится в сообщении ФНЛ.

    Источник: ФНЛ

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    01.09.2016 09:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 сентября 2016, 12:08

      В ФНЛ перейдут еще 2 больше никому не нужных игрока

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