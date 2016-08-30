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    Агент: «Да, Джо Харт будет играть в «Торино». Все решено»

    Агент вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта Джонатан Барнетт подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Торино».

    «Да, Джо Харт будет играть в «Торино». Все решено, голкипер согласился с предложением туринцев, а теперь и «Манчестер Сити» дал зеленый свет. Это правда, это гарантировано.

    Завтра Харт пройдет медицинский осмотр в «Турине», – сказал Барнетт.

    Ранее сообщалось, что речь идет об аренде, во время которой манкунианцы будут оплачивать около двух третей зарплаты Харта.

    Источник: Football Italia

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    30.08.2016 00:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 31 августа 2016, 02:11

      Ахринеть, недавно боролся за самые высокие места в Премьер-лиге и ЛЧ, теперь будет пылить в середняке серии А. Наверное он ненавидит Гвардиолу...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 30 августа 2016, 16:26

      Удачи в Турине!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 30 августа 2016, 10:43

      хм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 30 августа 2016, 09:31

      Вот тебе и Касильяс, вот тебе и Харт...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 30 августа 2016, 09:10

      Это выглядит как лишь бы поскорее убрать его от команды. Могли бы полноценный трансфер оформить, заработать денег, а так непонятная аренда, от которой они не денег не получат,да еще и часть зарплаты будут платить. Не нравятся мне подобные тренеры, которые строят команду не из игроков,которых имеют в обойме,а закупают кучу новых, а игроков, которые отдали клубу много сил,так стремно выгоняют.

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 30 августа 2016, 09:00

      Лучше бы в Эвертон пошел.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 августа 2016, 03:08

      похоже на горячку от агента, т.к. Харт заслуживает куда более сильную команду, чем торино...

      3
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      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > ivanthebest 30 августа 2016, 06:21

      чем заслуживает? он самый обычный средний неплохой вратарь. Или ты его приравниваешь к Нойеру, Буффону?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 30 августа 2016, 02:50

      вот и первые отходы после работы Гвардиолы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 30 августа 2016, 00:55

      Не заслужил такого отношения Харт!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 30 августа 2016, 00:45

      Жалко Харта

      5
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