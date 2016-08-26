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    Главный тренер «Маккаби»: «Зенит» – одна из сильнейших команд Европы»

    Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Напомним, израильский клуб оказался в одном квартете с «Зенитом», АЗ и «Дандолком».

    «Мы узнали о результатах в самолете, когда возвращались из Сплита. «Зенит», АЗ и «Дандолк» – это во всех смыслах тяжелый жребий. «Зенит» и АЗ – лучшие команды своих корзин. «Дандолк» имеет низкий рейтинг, но нет сомнений в том, что это упрямая команда, которая выбила БАТЭ из Лиги чемпионов в этом сезоне и в прошлом.

    Возвращение в Алкмаар будет для меня волнующим, поскольку там я провел много времени и как игрок, и как тренер. А «Зенит» – одна из сильнейших команд Европы, которая играет в одном из красивейших городов мира», – сказал Арвеладзе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2016 22:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 сентября 2016, 13:40

      В России сильнейший.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 27 августа 2016, 09:14

      Зенит давно хочет стать одним из сильнейших но пока там правят Дюков и Митрофанов никогда не станет Им категорически нельзя и противопоказанно заниматься футболом потому что они ни черта в этом не понимают. С такими возможностями и деньгами все ходим в середняках. Как говорится дэнги на вэтэр!

      -2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 27 августа 2016, 09:01

      Никогда не был и еще долго, а может и совсем никогда! Такое можно сказать про Интер или Милан они когда то были, а сейчас превратились в обычных середняков

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 августа 2016, 07:24

      Он забыл добавить -была..................

      -1
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 26 августа 2016, 23:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я бы так не сказал.

      -5
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      Рейтинг: +24

      seawave > PopCorn963 27 августа 2016, 00:44

      Читай внимательней - из СИЛЬНЕЙШИХ команд!

      -1
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin > PopCorn963 27 августа 2016, 04:07

      ты про что?))про дандолк?)солидарен

      -1
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