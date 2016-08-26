«Зенит» в Лиге Европы сыграет с АЗ и «Маккаби», «Краснодар» – с «Шальке» и «Ниццей»

Если "Зенит" будет считать, что с такой "шаровой" группой еврокубковая весна у них уже в кармане, то могут и пролететь. "Краснодару" придётся серьёзно попотеть, чтобы пройти дальше, но второе место им вполне по силам. Удачи обеим командам!
В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в ходе которой российские клубы «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников.
Петербуржцы попали в квартет D вместе с АЗ, «Маккаби» из Тель-Авива и ирландским «Дандолком».
Подопечным Олега Кононова предстоит сыграть в группе I, где их соперниками станут «Шальке», «Зальцбург» и «Ницца».