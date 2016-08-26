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    «Зенит» в Лиге Европы сыграет с АЗ и «Маккаби», «Краснодар» – с «Шальке» и «Ниццей»

    В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в ходе которой российские клубы «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников.

    Петербуржцы попали в квартет D вместе с АЗ, «Маккаби» из Тель-Авива и ирландским «Дандолком».

    Подопечным Олега Кононова предстоит сыграть в группе I, где их соперниками станут «Шальке», «Зальцбург» и «Ницца».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2016 14:41
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +545

      kachan63 27 августа 2016, 10:32

      Если "Зенит" будет считать, что с такой "шаровой" группой еврокубковая весна у них уже в кармане, то могут и пролететь. "Краснодару" придётся серьёзно попотеть, чтобы пройти дальше, но второе место им вполне по силам. Удачи обеим командам!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 27 августа 2016, 08:55

      Проходимые группы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 27 августа 2016, 06:13

      Краснодар прлйдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 27 августа 2016, 01:16

      пофигу...

      -2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 27 августа 2016, 00:15

      Удачного выступления в группах!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 27 августа 2016, 00:10

      Я надеюсь, что Зенит с 1-ого, Краснодар со 2-го. Удачи нашим клубам!!!!

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 27 августа 2016, 00:02

      Всем нашим клубам удачного выступления!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 августа 2016, 21:15

      Зеньке достались проходные, у быков посильнее, обе команды пройдут....Удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +150

      MadPampers > a-rakhmatov 26 августа 2016, 22:18

      проходные не для Зеньки нынешнего созыва ;)

      -2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 августа 2016, 20:57

      Что касается Краснодара, соперники покрепче, тем больше будет стимул для победы. Что касается Зеньки, согласен, чем кажется слабее соперник, тем сложнее даются очки (опыт прошлых лет), пока улучшения не видно (опыт начала РФПЛ).

      1
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 26 августа 2016, 20:47

      проходимо

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