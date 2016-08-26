«Зенит» в Лиге Европы сыграет с АЗ и «Маккаби», «Краснодар» – с «Шальке» и «Ниццей»

В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в ходе которой российские клубы «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников.

Петербуржцы попали в квартет D вместе с АЗ, «Маккаби» из Тель-Авива и ирландским «Дандолком».

Подопечным Олега Кононова предстоит сыграть в группе I, где их соперниками станут «Шальке», «Зальцбург» и «Ницца».