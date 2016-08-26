Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Билич: «Я зол и разочарован»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич выразил недовольство игрой своих подопечных в матче с румынской «Астрой» (0:1), по итогам которого «молотобойцы» вылетели из Лиги Европы.

    «Я хотел бы поздравить «Астру», этот клуб заслужил победу. Я сильно разочарован. Можно всегда оправдать себя травмированными игроками и нереализованными шансами, но мы по факту сыграли плохо. В первом тайме у нас не было командной игры, выделялся кто-то отдельно, во втором было чуть лучше.

    Я зол и разочарован. Мы хотели выйти в групповой этап и ради этого боролись весь сезон», – сказал хорват.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2016 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 26 августа 2016, 15:22

      Да все норм ,англичане всегда лажают в кубках и международных кубках

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 августа 2016, 09:27

      клоуны... хотя уже который год бездарно вылетают в квалификации... стабильность признак "мастерства" или его отсутствия...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 августа 2016, 09:13

      Ничего страшного.Сосредоточитесь на внутренних соревнованиях

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper > Pro100Kid 26 августа 2016, 09:27

      Рейтинг Англии подрывают, опять Испания в отрыв уйдёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 26 августа 2016, 08:08

      Да и во втором тайме каждый сам за себя)))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11