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    ЦСКА и «Ростов» начнут Лигу чемпионов в Германии

    Стало известно расписание группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА в группе Е начнет свои выступления матчем против «Байера», а «Ростов» в группе D – поединком с «Баварией». Оба матча состоятся в Германии.

    1-й тур

    13 сентября

    «Бавария» – «Ростов»

    14 сентября

    «Байер» – ЦСКА

    2-й тур

    27 сентября

    ЦСКА – «Тоттенхэм»

    28 сентября

    «Ростов» – ПСВ

    3-й тур

    18 октября

    ЦСКА – «Монако»

    19 октября

    «Ростов» – «Атлетико»

    4-й тур

    1 ноября

    «Атлетико» – «Ростов»

    2 ноября

    «Монако» – ЦСКА

    5-й тур

    22 ноября

    ЦСКА – «Байер»

    23 ноября

    «Ростов» – «Бавария»

    6-й тур

    6 декабря

    ПСВ – «Ростов»

    7 декабря

    «Тоттенхэм» – ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2016 21:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 26 августа 2016, 14:48

      Да... тяжко будет нашим. Но удачи в любом случае желаю это честь страны!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 августа 2016, 10:46

      Да, сразу в полымя, но Ростов выстоит, ему не привыкать.

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng > vgarakh 26 августа 2016, 12:30

      Лишь бы клуб перестало лихорадить и все пришло в состояние ясности: финансы, тренер, состав, вот тогда точно выстоит.

      0
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      Рейтинг: -61

      dsg43t 26 августа 2016, 02:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/c9dLk

      -4
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      Рейтинг: +43

      A.A.Anzor 26 августа 2016, 00:12

      повезло ростовчанам

      -1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 26 августа 2016, 00:06

      Ростов даст бой Баварии

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 августа 2016, 00:03

      Надо устроить немцам май 45-го года ........

      5
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 26 августа 2016, 00:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Немцы выграют

      -4
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      Рейтинг: +1297

      compka 25 августа 2016, 22:18

      Желаю побед всем российским клубам во всех турнирах.

      5
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