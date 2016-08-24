Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Швайнштайгер: «Манчестер Юнайтед» – мой последний клуб в Европе»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер дал понять, что не намерен покидать команду в ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не рассчитывает на 32-летнего немца.

    «Манчестер Юнайтед» станет для меня последним клубом в Европе. Я уважаю другие команды, но «МЮ» был единственным клубом, ради которого я мог уйти из «Баварии».

    Если команда будет нуждаться в помощи, я буду готов. Это все, что я могу сказать на данный момент. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку», – сообщил Швайнштайгер.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2016 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      Wolk36 24 августа 2016, 16:39

      Да уж!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 24 августа 2016, 16:27

      В Терек
      Или в зенит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 24 августа 2016, 15:47

      Чайна ждет легенду )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 24 августа 2016, 15:46

      Китай ждёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 24 августа 2016, 15:43

      В МЛС уйдет)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 24 августа 2016, 15:28

      Жалко Швайни а Маур педик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 августа 2016, 15:19

      Смирился с тем что будет сидеть на лавке и получать 11 лямов в год,) Нах куда уходить то, я могу за лям на лавке посидеть, возьмите меня лучше,))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Dgad 24 августа 2016, 15:29

      Если бы ты раньше играл как он,тебя бы тоже взяли)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Victor09 > Dgad 25 августа 2016, 00:35

      А ты хто такой шоб на лавке за лям сидеть? А?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11