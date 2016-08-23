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    В «Мордовии» не нашли денег, чтобы оплатить перелет на матч с «Сибирью»

    Журналист Игорь Рабинер сообщил, что «Мордовия» испытывает громадные финансовые проблемы. По его информации, саранский клуб не смог найти деньги на нормальный перелет в Новосибирск на матч седьмого тура ФНЛ против «Сибири» (0:1).

    «Будни российского футбола. ФК «Мордовия» из-за отсутствия денег не смог выкупить билеты на рейсовый самолет до Новосибирска (!) и чудом добрался туда на стареньком чартере Ан-24 1973 года выпуска (мой ровесник), принадлежащем администрации республики. Летели 11 часов с двумя дозаправками в Екатеринбурге и Омске. В 2 часа ночи добрались, в 12.30 – уже игра. А ведь это клуб, который еще в прошлом сезоне играл в РФПЛ и вроде как собирался туда возвращаться...», – написал Рабинер на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

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    23.08.2016 16:59
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 августа 2016, 10:55

      все будет хорошо -у Саранска хорошие болелы. Стадион пригодится.

      0
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      Рейтинг: +584

      EvgenyP 25 августа 2016, 00:10

      Ростов не подкачал-молодцы.

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 23 августа 2016, 20:12

      Докатились.....

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 23 августа 2016, 20:09

      позор!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 23 августа 2016, 19:18

      Ну дак посрезали бы зарплату до средней по Мордовии и на перелет бы хватило и еще на много чего ...

      2
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      Рейтинг: +354

      valike35 23 августа 2016, 19:15

      и им еще стадион такой строят..лучше б в краснодаре делали, там хоть футбол развивается

      7
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > valike35 23 августа 2016, 19:23

      Согласен) Другие города где нет футбола, например Нижний, Калининград, Волгоград, Сочи хотя бы как города нормальные! А в этой глуши вообще смысла не было. Лучше бы и вправду в Краснодаре еще провели!

      3
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      Рейтинг: +354

      valike35 > diadushka 23 августа 2016, 20:36

      еще есть Пермь, Саратов, Тула, даже Грозный был бы прекрасным вариантом)

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > valike35 24 августа 2016, 15:30

      Лучше всего в Воронеже

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > alex kidn 30 августа 2016, 12:08

      Был на стадионе, да и город хороший согласен с тобой.

      0
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 23 августа 2016, 19:08

      Гаснет переферия ?????

      -3
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 23 августа 2016, 18:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А вроде в Засаранске строят стодион?
      Ну и кому он там нужон?
      Ведь там футбол живёт едва,
      Зачем ЧМ тебе, Мордва?

      -5
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      Рейтинг: +113

      Касабланка > subbotaspartak 23 августа 2016, 18:59

      лучше бы в Пермь ЧМ отправили

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > subbotaspartak 23 августа 2016, 19:13

      Программу классную мутили,
      11 городов чтобы сразу развили!
      Но чтоб периферию развивать,
      Поменьше надо б воровать!

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 августа 2016, 18:42

      Я в шоке! И это в Мордовии - одной из самых богатых республик РФ. Футбол просто не интересен чиновникам и бизнесменам.

      -3
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      Рейтинг: +236

      Pilottt > Grelas 23 августа 2016, 18:53

      По-моему, в пятерке самых дотационных округов.

      2
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      Рейтинг: +244

      Grelas > Pilottt 23 августа 2016, 19:07

      Ошибся, 72 место из 85 регионов по состоянию на 2015 год.

      -2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 августа 2016, 17:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Налетавшись до сблёва,кудесники мордовского мяча на следующую игру уныло подались на автобусе...Не помогло-проиграли в Нижнекамске.

      -9
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